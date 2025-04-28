На Буковине главу ВВК разоблачили на подделке справок для уклонения от мобилизации

Работники Государственного бюро расследований разоблачили сотрудников ВВК и уже сообщили о подозрении председателю комиссии и соучастнику преступления.

Подробности злоупотреблений работников ВВК

По данным следствия, противоправная деятельность подозреваемых продолжалась как минимум с февраля 2025 года. Председатель ВВК за денежное вознаграждение обещал военнообязанным подготовить пакет документов для временного освобождения или полного исключения с воинского учета.

Стоимость такой "услуги" составляла от 5 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от того, были ли реальные основания для освобождения от службы.

Операция ГБР

Правоохранители задержали посредника председателя ВВК во время передачи второй части денег и готового пакета документов, подтверждающих непригодность к службе.

ГБР выяснило, что военнообязанный обратился в ВВК для обновления медицинских данных после болезни. Там, вместо временной отсрочки, ему предложили "правильный" диагноз за деньги. Мужчина согласился на словах, а впоследствии обратился в ГБР.

Во время обысков по месту работы и жительства председателя ВВК правоохранители изъяли медицинскую документацию военнообязанных и сейчас проверяют ее законность.

Фото: задержание работников ВВК (dbr.gov.ua)

Что грозит задержанным

Сейчас чиновнику и его сообщнику сообщили о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По предварительной информации, к продажам фальшивых справок могли быть причастны и другие члены комиссии. Сейчас продолжаются следственные действия, ГБР готовит сообщение о подозрении другим фигурантам.