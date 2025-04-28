На Буковині голову ВЛК викрили на підробці довідок для ухилення від мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників ВЛК і вже повідомили про підозру голові комісії та співучаснику злочину.

Подробиці зловживань працівників ВЛК

За даними слідства, протиправна діяльність підозрюваних тривала щонайменше з лютого 2025 року. Голова ВЛК за грошову винагороду обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку.

Вартість такої "послуги" складала від 5 до 10 тисяч доларів США, залежно від того, чи були реальні підстави для звільнення від служби.

Операція ДБР

Правоохоронці затримали посередника голови ВЛК під час передачі другої частини грошей та готового пакету документів, що підтверджували непридатність до служби.

ДБР з'ясувало, що військовозобов'язаний звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Там, замість тимчасової відстрочки, йому запропонували "правильний" діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а згодом звернувся до ДБР.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови ВЛК правоохоронці вилучили медичну документацію військовозобов’язаних і наразі перевіряють її законність.

Фото: затримання працівників ВЛК (dbr.gov.ua)

Що загрожує затриманим

Наразі посадовцю та його спільнику повідомили про підозру у проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 368 Кримінального Кодексу України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За попередньою інформацією, до продажів фальшивих довідок могли бути причетні й інші члени комісії. Зараз тривають слідчі дії, ДБР готує повідомлення про підозру іншим фігурантам.