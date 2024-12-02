Фиктивные ВЛК: в Киеве разоблачили преступную группу во главе с эксработником военкомата
Украинские правоохранители прекратили деятельность организованной преступной группы, которая фабриковала выводы военно-врачебных комиссий (ВЛК) для незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Организатором схемы оказался бывший сотрудник РТЦК и СП Киева, ранее судимый за коррупцию.
Сообщается, что в преступную деятельность он привлек действующего должностного лица одного из территориальных центров комплектования и врача городской больницы.
Правоохранители выяснили, что врач предоставлял фиктивные медицинские справки, а работник ТЦК помогал уклоняться от прохождения службы.
Отмечается, что цена таких "услуг" составляла от 7 до 15 000 долларов .
Правоохранители провели обыски в военкомате, больнице и помещениях фигурантов, изъяли медицинскую документацию, компьютерную технику, записи, мобильные телефоны и 5 миллионов гривен.
Кроме того, Центральная военно-врачебная комиссия аннулировала поддельные выводы районных комиссий, полученные участниками схемы.
Известно, что трем фигурантам объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, о незаконном пересечении границы, злоупотреблении влиянием и уклонении от призыва в особый период.
В настоящее время организатор и один из его сообщников были взяты под стражу с возможностью внесения залога, а третий участник находится под ночным домашним арестом.
Сообщается, что строжайшая санкция предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.
Правоохранители продолжают устанавливать других участников преступной группы и лиц, воспользовавшихся схемой.
Фото: задержание преступной группы (npu.gov.ua)
Недавно ДБР разоблачило сотрудников одесского ТЦК, которые требовали у военнообязанных деньги на блокпостах и предлагали "отсрочку".
Также ранее мы сообщали, что начальник районного ТЦК в Закарпатской области, вероятно, требовал от военнообязанных денег за фиктивные выводы ВЛК.
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