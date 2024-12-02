Фиктивные ВЛК: в Киеве разоблачили преступную группу во главе с эксработником военкомата

Украинские правоохранители прекратили деятельность организованной преступной группы, которая фабриковала выводы военно-врачебных комиссий (ВЛК) для незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Организатором схемы оказался бывший сотрудник РТЦК и СП Киева, ранее судимый за коррупцию.

Сообщается, что в преступную деятельность он привлек действующего должностного лица одного из территориальных центров комплектования и врача городской больницы.

Правоохранители выяснили, что врач предоставлял фиктивные медицинские справки, а работник ТЦК помогал уклоняться от прохождения службы.

Отмечается, что цена таких "услуг" составляла от 7 до 15 000 долларов .

Правоохранители провели обыски в военкомате, больнице и помещениях фигурантов, изъяли медицинскую документацию, компьютерную технику, записи, мобильные телефоны и 5 миллионов гривен.

Кроме того, Центральная военно-врачебная комиссия аннулировала поддельные выводы районных комиссий, полученные участниками схемы.

Известно, что трем фигурантам объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, о незаконном пересечении границы, злоупотреблении влиянием и уклонении от призыва в особый период.

В настоящее время организатор и один из его сообщников были взяты под стражу с возможностью внесения залога, а третий участник находится под ночным домашним арестом.

Сообщается, что строжайшая санкция предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Правоохранители продолжают устанавливать других участников преступной группы и лиц, воспользовавшихся схемой.



Фото: задержание преступной группы (npu.gov.ua)

Недавно ДБР разоблачило сотрудников одесского ТЦК, которые требовали у военнообязанных деньги на блокпостах и предлагали "отсрочку".