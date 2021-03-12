"Буковель" закривають на карантин

Обласна влада вирішила обмежити в'їзд на територію Поляницької територіальної громади, де розташований курорт "Буковель". На територію ОТГ пропускатимуть тільки мешканців або працівників місцевих закладів та підприємств, тому туристи не зможуть потрапити на курорт.

"Будуть запроваджені додаткові блок-пости на території Поляницької ОТГ. Будуть мати можливість пересуватися безперешкодно, за дотримання карантинних вимог, лише місцеві жителі або мають місце роботи у цьому населеному пункті", - заявив голова ОДА Андрій Бойчук.

Як пояснили в ОДА, причиною такого рішення стали звернення представників місцевого малого бізнесу, а також повідомлення про порушення карантину.

"Червона зона, в якій ми знаходимося, розвивається, і ми не бачимо тренду до її зниження. Представники малого бізнесу часто запитують, чому є така несправедливість: великі компанії працюють, а малі не повинні працювати? Зараз у Поляницькій ОТГ працюють підрозділи поліції", - додав Бойчук.

Що цьому передувало

Сьогодні стало відомо, що поліція прийшла з перевіркою на курорт "Буковель". Підставою для цього, як розповіли правоохоронці в коментарі РБК-Україна, стали звернення громадян про масові порушення карантину на території курорту.

Місцеві ЗМІ також писали, що правоохоронці блокували роботу деяких підйомників на курорті "Буковель", однак в поліції цю інформацію не підтвердили.

Чому "Буковель" працює під час карантину

Як пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, курорт "Буковель" не закрили, бо заклади на його території працювали з дотриманням карантинних обмежень. Він розповів, що власники частини ресторанів, кафе та готелів на території курорту все ж вирішили закритися.

Зазначимо, що Івано-Франківська область перебуває у "червоній" зоні карантину. В цій зоні діють найбільш суворі обмеження.