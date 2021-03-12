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Принципове невиконання карантину: в Буковелі відкриють додаткові блокпости

Новость на русском → Івано-Франківська область, П'ятниця 12 березня 2021 20:48
Принципове невиконання карантину: в Буковелі відкриють додаткові блокпости Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На території села Поляниця, який знаходиться біля туристичного комплексу "Буковель", введуть додаткові блокпости. Так, безперешкодно пересуватися зможуть тільки місцеві жителі.

Про це заявив начальник Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Голубош на брифінгу.

"У нас на в'їздах працює 14 постів, 8 додатково в середині області ... З 10 березня працюють 10 мобільних груп на території Буковель... Будуть введені додаткові посади в селі Поляниця. Будуть мати можливість безперешкодно пересуватися, за дотримання карантинних вимог, тільки місцеві жителі або мають місце роботи в цьому населеному пункті", - розповів він.

Голубош зазначив, що всього в Буковелі було складено 51 адміністративний протокол.

"На сьогодні складено 51 адмінпротокол - 26 на операторів підйомників, інші на підприємців, в тому числі пункти прокату", - додав він.

Крім того, голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зазначив, що в регіоні не виконуються рішення комісії ТЕБ та НС.

"Насправді в актах комісії ТЕБ та НС було досить виписано карантинних обмежень. Але ми зіткнулися з принциповим невиконанням рішень комісії. Хтось сказав, що воно має рекомендаційний характер", - заявив він.

Зазначимо, що Івано-Франківська область перебуває в "червоній" зоні карантину. У регіоні заборонена робота кафе, ресторанів і громадського транспорту, однак гірськолижний курорт продовжує працювати.

Нагадаємо, курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закриють на карантин.

Раніше через карантин робота курорту "Буковель" була обмежена. На території курорту скасували масові заходи, концерти і розважальну програму.

Додамо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що курорт "Буковель" не закрили, бо закладу на його території працюють у відповідності з карантинними обмеженнями "червоної" зони.

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