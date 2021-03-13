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"Буковель" планують знову відкрити наприкінці березня

Автор: Олександр Білоус

Туристичний комплекс "Буковель" буде закритий протягом двох тижнів - з 13 до 27 березня 2021 року. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляться прес-служба "Буковелю".

Як зазначили в прес-службі, в зазначений період буде обмежено в'їзд громадянам, що прямують до с. Поляниця (в тому числі до туристичного комплексу "Буковель") з розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою.

"Вимоги та рішення регіональної комісії фактично позбавляють ТК "Буковель" об’єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг. Зі свого боку адміністрація ТК "Буковель" обіцяє докласти всіх зусиль для забезпечення наших гостей можливостями для отримання придбаних на цей період послуг після 27.03.2021", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 12 березня, правоохоронці провели перевірку в "Буковелі" через порушення карантину. За інформацією місцевих ЗМІ, поліція блокувала роботу підйомників.

Після цього регіональна комісія ухвалила рішення закрити туристичний комплекс "Буковель" з 13 березня.

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