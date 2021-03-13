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"Буковель" планируют открыть в конце марта

Автор: Александр Белоус

Туристический комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщатся пресс-служба "Буковеля".

Как отметили в пресс-службе, в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

"Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 12 марта, правоохранители провели проверку в "Буковеле" за нарушение карантина. По информации местных СМИ, полиция блокировала работу подъемников.

После этого региональная комиссия приняла решение закрыть туристический комплекс "Буковель" с 13 марта.

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