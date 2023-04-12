В Бухаресте стартовала первая Черноморская конференция безопасности

Более 200 экспертов, политических и государственных деятелей из разных стран мира собрались в Бухаресте, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед странами Черноморского региона из-за российской агрессии.

На первой панели эксперты Крымской платформы представили видение будущей конфигурации безопасности Черноморского региона.

Сейчас же началась вторая экспертная панель "Первая кибервойна", Противодействие российской дезинформации", посвященная обсуждению киберугроз и методов борьбы с российской дезинформацией.

Напомним, мы сообщали, что Украина и Румыния проведут первую конференцию безопасности в Черном море в рамках Крымской платформы в Бухаресте.

Организаторами конференции выступают МИД Украины, Минобороны Украины, МИД Румынии и Министерство нацобороны Румынии в партнерстве с Центром оборонных стратегий Украины.

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