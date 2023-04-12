У Бухаресті стартувала перша Чорноморська безпекова конференція

Понад 200 експертів, політичних та державних діячів з різних країн світу зібралися в Бухаресті, щоб обговорити виклики, які постали перед країнами Чорноморського регіону через російську агресію.

Під час першої панелі експерти Кримської платформи представили бачення майбутньої конфігурації безпеки Чорноморського регіону.

Зараз же розпочалася друга експертна панель “Перша кібервійна”, Протидія російській дезінформації” присвячена обговоренню кіберзагроз та методів боротьби з російською дезінформацією.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна та Румунія проведуть першу конференцію з безпеки у Чорному морі в рамках Кримської платформи у Бухаресті.

Організаторами конференції виступають МЗС України, Міноборони України, МЗС Румунії та Міністерство нацоборони Румунії у партнерстві із Центром оборонних стратегій України.

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