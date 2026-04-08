"Будут большие деньги": Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном

В первую очередь Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире". Он фактически намекнул, что хватит уже войн, и что в ближайшие время ожидается много чего хорошего, включая заработок денег.

Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет отыгрывать свою роль в Ормузском проливе.

"Иран хочет этого, с них хватит! То же самое касается и всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто "будем рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что уверен уверен в своих словах и считает, что как и в США, этот момент может стать "золотым веком Ближнего Востока".