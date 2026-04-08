Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Будут большие деньги": Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном

08:06 08.04.2026 Ср
2 мин
Президент США дал понять, что Вашингтон будет играть роль в Ормузском проливе
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как ранее ночью он объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Читайте также: США проиграли в войне и приняли 10 пунктов Тегерана, - Совет нацбезопасности Ирана

В первую очередь Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире". Он фактически намекнул, что хватит уже войн, и что в ближайшие время ожидается много чего хорошего, включая заработок денег.

Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет отыгрывать свою роль в Ормузском проливе.

"Иран хочет этого, с них хватит! То же самое касается и всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто "будем рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что уверен уверен в своих словах и считает, что как и в США, этот момент может стать "золотым веком Ближнего Востока".

Что произошло

Напомним, что за пару часов до истечения ультиматума США этой ночью, президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузкого пролива.

По его словам, за эти две недели стороны планируют достичь окончательной сделки о мире. По данным в медиа, первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Американскую делегацию, вероятно, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Однако ситуация с Ормузским проливом пока неясна. Трамп в упомянутом посте выше намекает на роль США, хотя Иран дал понять, что контроль по проходу через Ормузский пролив будет за ним.

В частности, сделка о двухнедельном перемирии предусматривает, что Тегеран на это время открывает Ормузский пролив. Но передвижения будет осуществляться в координации с иранскими войсками. Также в СМИ появилась информация, что Иран и Оман будут брать плату за проход суден через пролив.

