RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будуть важкі наслідки. У Бундестазі незадоволені обсягами військової допомоги Україні

Фото: Марі-Агнес Штрак-Циммерман, голова оборонного комітету Бундестагу (flickr by FDP-Ratsfraktion Dusseldorf)
Автор: Іван Носальський

Німеччина надає Україні недостатню кількість озброєння. Це може викликати важкі наслідки в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у Twitter.

"Якщо ми щодо України і далі будемо так мало робити, ми повинні будемо відповідати за історично важкі наслідки і проблеми", - підкреслила Штрак-Циммерман.

Вона додала, що уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України.

"Ні в якому разі так не повинно тривати далі. Я очікую від адміністрації канцлера ясне лідерство і відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше - без змін", - заявила чиновник.

Нагадаємо, Штрак-Циммерман заявила про невдоволення темпами поставок зброї для України ще 23 травня. Вона закликала призначити окремого "координатора" з постачання зброї Україні.

Також ми писали, що, за словами Штрак-Циммерман, німецький Бундесвер має на озброєнні 350 БМП Marder. З них 50 можна було б надати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияБундестагДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України