Будуть важкі наслідки. У Бундестазі незадоволені обсягами військової допомоги Україні

"Якщо ми щодо України і далі будемо так мало робити, ми повинні будемо відповідати за історично важкі наслідки і проблеми", - підкреслила Штрак-Циммерман.

Вона додала, що уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України.

"Ні в якому разі так не повинно тривати далі. Я очікую від адміністрації канцлера ясне лідерство і відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше - без змін", - заявила чиновник.