У Німеччині виступили за поставку Україні БМП Marder

Німецький бундесвер має на озброєнні 350 БМП Marder. З них 50 можна було б надати Україні.

Про це заявила голова Комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Поставити частину з них, на нашу думку вільних демократів, можна і потрібно", - заявила вона.

Штрак-Циммерманн заявила, що консультуватися з французькими і американськими партнерами з питань поставок зброї - це правильно.

"Але для Німеччини було б добре сказати, що ми збираємося почати і попросити інших наслідувати наш приклад. Ми могли б також зробити крок вперед, не чекаючи завжди, поки хтось інший зробить крок першим", - підкреслила вона.