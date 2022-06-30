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У Німеччині виступили за поставку Україні БМП Marder

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Берлін, Четвер 30 червня 2022 10:53
У Німеччині виступили за поставку Україні БМП Marder Фото: голова Комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Німецький бундесвер має на озброєнні 350 БМП Marder. З них 50 можна було б надати Україні.

Про це заявила голова Комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Поставити частину з них, на нашу думку вільних демократів, можна і потрібно", - заявила вона.

Штрак-Циммерманн заявила, що консультуватися з французькими і американськими партнерами з питань поставок зброї - це правильно.

"Але для Німеччини було б добре сказати, що ми збираємося почати і попросити інших наслідувати наш приклад. Ми могли б також зробити крок вперед, не чекаючи завжди, поки хтось інший зробить крок першим", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у квітні німецьке видання Welt am Sonntag писало, що Україна закупить у Німеччині 100 самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро.

При цьому станом на сьогодні Україна вже отримала сім Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів.

Раніше в Міноборони Німеччини заявили, що країна досягла межі в поставках зброї Україні з власних запасів, при цьому Берлін допускає варіант з поставками від підприємств.

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