Будут тяжелые последствия. В Бундестаге недовольны объемами военной помощи Украине

"Если мы в отношении Украины и дальше будем так мало делать, мы должны будем отвечать за исторически тяжелые последствия и проблемы", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

Она добавила, что правительство во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не предприняло никаких мер для того, чтобы увеличить поставки оружия для Украины.

"Ни в коем случае так не должно продолжаться дальше. Я ожидаю от администрации канцлера ясное лидерство и соответствующие действия. Поскольку тут все, как и раньше - без изменений", - заявила чиновник.