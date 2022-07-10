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Будут тяжелые последствия. В Бундестаге недовольны объемами военной помощи Украине

Фото: Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председатель оборонного комитета Бундестага (flickr by FDP-Ratsfraktion Dusseldorf)
Автор: Иван Носальский

Германия предоставляет Украине недостаточное количество вооружения. Это может вызвать тяжелые последствия в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в Twitter.

"Если мы в отношении Украины и дальше будем так мало делать, мы должны будем отвечать за исторически тяжелые последствия и проблемы", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

Она добавила, что правительство во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не предприняло никаких мер для того, чтобы увеличить поставки оружия для Украины.

"Ни в коем случае так не должно продолжаться дальше. Я ожидаю от администрации канцлера ясное лидерство и соответствующие действия. Поскольку тут все, как и раньше - без изменений", - заявила чиновник.

Напомним, Штрак-Циммерман заявила о недовольстве темпами поставок оружия для Украины еще 23 мая. Она потребовала назначить отдельного "координатора" по поставкам оружия Украину.

Также мы писали, что, по словам Штрак-Циммерман, немецкий Бундесвер имеет на вооружении 350 БМП Marder. Из них 50 можно было бы предоставить Украине.

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