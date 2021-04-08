Будуть проводити навчання: Росія перекидає більше 10 кораблів у Чорне море

Більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден РФ перехід перекидають з Каспійського в Чорне море. Це роблять начебто в рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання.
Наголошується, що згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях.
"Для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучено підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.
РБК-Україна писало, що військово-морські сили Збройних сил України проводять військові навчання в Чорному морі. У зв'язку з цим обмежена робота частині портів.
Раніше в МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі.