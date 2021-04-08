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Будут проводить учения: Россия перебрасывает более 10 кораблей в Черное море

Автор: Инна Собора

Более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ переход перебрасывают из Каспийского в Черное море. Это делают якобы в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

Отмечается, что согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

"Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

РБК-Украина писало, что военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводят военные учения в Черном море. В связи с этим ограничена работа части портов.

Ранее в МИД РФ заявили о "наращивании активности" вооруженных сил НАТО в Украине и в Черном море.

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