У Данії підтримали ідею зупинки будівництва "Північного потоку-2"

Фото: Метте Фредеріксен (flickr.com / Carl Johan Heickendorf)

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала пропозиції представників німецької влади щодо зупинки будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вона також запропонувала відновити обговорення цього питання на міжнародному рівні.

Про це повідомляє данська телерадіокомпанія DR.

Фредеріксен наголосила, що Європейський союз не повинен ставати залежним від російського газу та додала, що завжди була противницею будівництва "Північного потоку-2".

"Я не думаю, що ми повинні ставати залежними від російського газу, тому я думаю, що буде добре, якщо ми зможемо відновити дискусію про це", - заявила вона.

Нагадаємо, про зупинку будівництва російського газопроводу в ЄС заговорили після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Заходи щодо "Північного потоку-2" хочуть використати як важелі тиску на Російську Федерацію у справі Навального.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що у Берліні розглядають варіант припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Водночас німецький канцлер Ангела Меркель стверджувала, що у ЄС не пов'язують отруєння Навального з припиненням будівництва "Північного потоку-2".