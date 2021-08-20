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Українці оцінили можливості повернення окупованого Криму

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 12:24
Українці оцінили можливості повернення окупованого Криму Фото: повернення Криму до складу України вважають реалістичним половина громадян
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців (61%) вважає, що Крим повинен, у майбутньому, входити до складу України. Лише 6% громадян України вважають, що Крим повинен входити до складу Російської Федерації, що на 4% менше ніж тих, хто вважає, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням (10%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Українці оцінили можливості повернення окупованого Криму

Думки щодо можливості повернення Криму до складу України серед українців розділилися: 43% вважає, що так чи інакше у майбутньому територія Криму знову повернеться до складу України, 44% – вважає, що це малоймовірно чи взагалі неможливо. Порівняно з 2016 роком на 11% зменшилася частка людей, які вірять у повернення Криму, з одночасним зростанням на 7% серед респондентів, які вважають повернення території Криму неможливим чи малоймовірним.

Українці оцінили можливості повернення окупованого Криму

Серед респондентів, які вірять, що територію Криму ще можливо повернути до складу України, найефективнішими способами досягнення цього є дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії (47%) і проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме жителів Криму (46%). Найменше українці вірять в успіх переговорів з Російською Федерацією (12%) та цілковитої ізоляції окупованого Криму й припинення будь-яких контактів (13%).

Українці оцінили можливості повернення окупованого Криму

Основною причиною, яка робить повернення Криму до складу України неможливим, на думку опитаних українців, є насамперед військова присутність Російської Федерації в Криму (52%). Двома іншими значущими факторами, на як вказали респонденти, виступають негативне ставлення до України з боку мешканців півострова (39%) та тривалість окупації Криму Російською Федерацією (35%).Українці оцінили можливості повернення окупованого Криму

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за окупованих Росією територій. Опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

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