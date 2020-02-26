Обмін Криму на Донбас підтримують лише 10% українців

Фото: акція в день початку окупацї Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни хочуть повернення окупованих Росією територій у склад України

Лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, встановлення миру на Донбасі силовим шляхом (відновлення військовою силою контролю України над окремими районами Донецької та Луганської областей) підтримують лише 20% громадян, проти цього виступають 56%).

Разом з тим, лише 13% підтримали б відокремлення окупованих територій Донецької та Луганської областей від України (не підтримують - 65,5%).

Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% респондентів вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 19% - що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією, 14% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України, 10% - війна між Росією і США, і 6% - що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської "народних республік"

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість українців (62%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних).

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.