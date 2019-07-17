"Зоря" підсилилася українським легіонером

Фото: Владлен Юрченко - гравець "Зорі" (zarya-lugansk.com)

Луганчани поповнилися п'ятим новобранцем

Луганська "Зоря" оголосила про підписання контракту з українським півзахисником Владленом Юрченком. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода розрахована на 2 роки. Хавбек виступатиме під 80 номером.

Юрченко є вихованцем донецького "Шахтаря", також атакувальний хавбек грав за "Маріуполь" і леверкузенський "Байєр".

Останнім клубом футболіста значився данський "Вайле", який вилетів з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону. Він покинув цього літа на правах вільного агента.

Минулого сезону 25-річний українець провів 23 поєдинки за "Вайле" в усіх турнірах, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, напередодні "Зоря" підписала одразу чотирьох футболістів - серед них екс-гравці "Байєра", "Нюрнберга" та "Шахтаря".