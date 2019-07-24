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"Зоря" вирушила на свій перший матч відбору Ліги Європи

Новини » Спорт    24.07.2019 - 11:14
"Зоря" вирушила на свій перший матч відбору Ліги Європи
Фото: "Зоря" вилетіла до Чорногорії (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Тренер взяв на матч проти "Будучності" 20 гравців

Луганська "Зоря" вилетіла до Чорногорії, де вже завтра, 25 липня, їй належить провести свій перший поєдинок в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Будучності" з Подгориці. Про це повідомляє прес-служба укріанской команди.

Наставник Віктор Скрипник взяв на виїзну гру 20 футболістів:

Воротарі: Шевченко, Махарадзе, Василь

Захисники: Абу-Ханна, Каменюка, Тимчик, Вернидуб, Іванисеня, Чайковський

Півзахисники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовський, шавлії, Чеберко, Михайличенко

Нападники: Будковський, Кочергін, Кабан, Луньов

Матч "Будучность" - "Зоря" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Гра у відповідь запланована на 1 серпня о 19:00.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).

Нагадаємо, українська бригада арбітрів працюватиме на матчі суперників "Маріуполя" в Лізі Європи.

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