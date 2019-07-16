"Зоря" оголосила про підписання чотирьох новачків

Луганський клуб підсилився трьома легіонерами і українцем
"Зоря" оголосила про укладення контрактів з чотирма новими футболістами - трьома легіонерами і українцем. Про це повідомляється на офіційному сайті луганського клубу.
Новачками команди стали Дмитро Іванисеня, Лазіо, Нікола Василь і Джоель Абу Ханна. Всі футболісти підписали контракти на 2 роки. Також всі вони брали участь в командному зборі луганчан.
Новички уже примерили нашу форму! pic.twitter.com/sGFoCb7uvT— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019
Останнім клубом півзахисника Іванисеня було тбіліське "Динамо". На професійному рівні виступав у донецькому "Шахтарі-3", "Іллічівці-2" і основній команді "Маріуполя".
Дмитрий Иванисеня подписал контракт с «Зарёй»https://t.co/BS84ZOjBzP pic.twitter.com/WTaNF4r9XF— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019
Бразильський захисник Лазіо почав свою кар'єру в клубі "Атлетіко Ітапемірім". Потім виступав за бразильський "Джоінвіль" і "Деспортіво Бразил".
Лазио – игрок «Зари»https://t.co/0UsTEKY7lk pic.twitter.com/c7xVwZqctv— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019
Боснійський голкіпер Нікола Василь виступав за клуби "Зрінськи", "Ігман", "Бранітель", "Нюрнберг-2". Також воротар притягувався в молодіжні збірні Боснії і Герцеговини.
Никола Василь – игрок «Зари»— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019
Голкипер Никола Василь стал полноправным игроком нашей команды, подписав контракт с «Зарёй» сроком на два года. https://t.co/JBPJdILzK4 pic.twitter.com/PM9FUqjpaO
Останнім підписанням став німецький захисник Джоель Абу Ханна. Раніше виступав за леверкузенський "Байєр", "Кайзерслаутерн", "Магдебург" і "Фортуну Кельн".
Джоель Абу Ханна стал игроком «Зари»!https://t.co/XSwgRtmfz3 pic.twitter.com/hKoLXqrSFS— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019
Нагадаємо, раніше "Олександрія" підсилилася відразу трьома футболістами.