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"Зоря" оголосила про підписання чотирьох новачків

Новини » Спорт    16.07.2019 - 14:09
"Зоря" оголосила про підписання чотирьох новачків
Фото: командний збір "Зорі" в Запоріжжі (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Луганський клуб підсилився трьома легіонерами і українцем

"Зоря" оголосила про укладення контрактів з чотирма новими футболістами - трьома легіонерами і українцем. Про це повідомляється на офіційному сайті луганського клубу.

Новачками команди стали Дмитро Іванисеня, Лазіо, Нікола Василь і Джоель Абу Ханна. Всі футболісти підписали контракти на 2 роки. Також всі вони брали участь в командному зборі луганчан.

Останнім клубом півзахисника Іванисеня було тбіліське "Динамо". На професійному рівні виступав у донецькому "Шахтарі-3", "Іллічівці-2" і основній команді "Маріуполя".

Бразильський захисник Лазіо почав свою кар'єру в клубі "Атлетіко Ітапемірім". Потім виступав за бразильський "Джоінвіль" і "Деспортіво Бразил".

Боснійський голкіпер Нікола Василь виступав за клуби "Зрінськи", "Ігман", "Бранітель", "Нюрнберг-2". Також воротар притягувався в молодіжні збірні Боснії і Герцеговини.

Останнім підписанням став німецький захисник Джоель Абу Ханна. Раніше виступав за леверкузенський "Байєр", "Кайзерслаутерн", "Магдебург" і "Фортуну Кельн".

Нагадаємо, раніше "Олександрія" підсилилася відразу трьома футболістами.

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