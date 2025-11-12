Взрывы и пожар в Буденновске: в РФ заявляют об атаке беспилотников

В городе Буденновск Ставропольского края России в ночь на 12 ноября раздавались взрывы на фоне объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около полуночи в Буденновске объявляли "беспилотную опасность".

Местным жителям советовали спрятаться в комнате между двумя стенами или в помещении без окон. Также предупреждали о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и перебоях в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения.

После этого местные жители начали жаловаться на взрывы.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ публиковал фото и видео взрыва и зарева.

Через несколько часов губернатор края Владимир Владимиров подтвердил, что над Буденновским округом Ставропольского края силы ПВО отбили атаку неизвестных беспилотников. По его версии, от обломков сбитых дронов в промзоне города произошла вспышка.

Утром Минобороны России также сообщило, что над Ставропольским краем было сбито 4 беспилотника.

Между тем некоторые местные паблики сообщают, что под атакой было предприятие "Ставролен" - крупный производитель химической продукции, а именно полиэтилена и бензола.