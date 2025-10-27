ua en ru
Строительство может дать до 10% ВВП после войны: Шуляк о потенциале отрасли

Украина, Понедельник 27 октября 2025 19:26
Строительство может дать до 10% ВВП после войны: Шуляк о потенциале отрасли Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Юлия Бойко

В 2025 году цены на новостройки выросли в среднем на 20%, но это является не отражением аппетитов рынка, а следствием экономики.

Как пишет РБК-Украина, об этом в интервью порталу "Минфин" сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Несмотря на рост себестоимости строительства минимум на треть, а также курсовые риски, импортозависимость по отдельным категориям стройматериалов и хронический дефицит квалифицированных кадров и другие факторы потенциал рынка огромен. Так, в восстановлении страны строительство может дать до 10% ВВП против 3% до войны.

По ее словам, строительная отрасль уже доказала, что способна держать удар: после обвала в 2022-м году более чем на 90% от довоенных объемов, в 2023-м она показала рост более чем на 22% и вышла на 162,7 млрд грн выполненных работ. Но даже эти цифры, пояснила Шуляк, означают, что сектор до сих пор вдвое меньше уровня 2021-го года. В первом полугодии 2025-го года темпы снова просели - с 86 до 82 млрд грн. То есть речь идет не о ровном восстановлении, а волнообразном движении.

"Отрасль очень неоднородна: инженерные сооружения и нежилая недвижимость растут, а жилищное строительство остается в минусе. Ключевые вызовы - цена и доступность материалов, нестабильная логистика, а главное - дефицит кадров. По предварительным оценкам, не хватает более 250 тысяч квалифицированных работников", - констатировала Шуляк.

Она добавила, что текущий год окончательно оставил позади поправку на "переходный период большинству девелоперов нужно или принять новую архитектуру рынка, или уйти с него. Изменились не только цены, сроки или логистика, но и сама суть: как формируется спрос, кто является игроком, как принимаются решения.

"Большинство девелоперов еще адаптируется. Но покупатель уже смотрит на все по-другому. Не ведется на голый маркетинг, не покупает визуализацию, не верит пустым "гарантиям". Его интересует кто строит, что достроил, как повел себя в 2022-м году и выдержит ли еще один удар", - пояснила Елена Шуляк.

В 2025 году, рассказала она, цены на новостройки выросли в среднем на 20% в гривне за последний год. При этом себестоимость строительства выросла минимум на треть, и эта дельта постоянно колеблется в зависимости от региона, класса объекта и доступности ресурсов. Подорожало все, что формирует жилищное строительство, акцентировала Шуляк, - цемент, металл, электроэнергия, логистика, горючее, аренда техники, зарплаты, налоги, страховки.

В то же время повлияли на ценообразование курсовые риски, импортозависимость по отдельным категориям стройматериалов (например, стекла) и хронический дефицит квалифицированных кадров и тому подобное. В то же время потенциал этого рынка остается огромным. Так, по прогнозам BCG и We Build Ukraine, в восстановлении страны строительство может дать до 10% ВВП против 3% до войны.

"Спрос сформирован масштабом разрушений, а международные доноры готовы вкладывать в восстановление, но только при условии прозрачности и современных стандартов. Способна ли отрасль обеспечить необходимые темпы после войны? Да, но только если мы решим три ключевые задачи: быстро запустим систему подготовки и возвращения кадров, реформируем окончательно регуляторные процедуры и сделаем разрешения прозрачными и цифровыми, построим систему контроля, которая гарантирует донорам честность и эффективность", - резюмировала Елена Шуляк.

