ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Будівництво може дати до 10% ВВП після війни: Шуляк про потенціал галузі

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 19:26
UA EN RU
Будівництво може дати до 10% ВВП після війни: Шуляк про потенціал галузі Фото: Олена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Юлія Бойко

У 2025 році ціни на новобудови зросли в середньому на 20%, але це є не відображенням апетитів ринку, а наслідком економіки.

Як пише РБК-Україна, про це в інтервʼю порталу "Мінфін" повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Попри зростання собівартості будівництва щонайменше на третину, а також курсові ризики, імпортозалежність по окремих категоріях будматеріалів і хронічний дефіцит кваліфікованих кадрів та інші фактори потенціал ринку величезний. Так, у відновленні країни будівництво може дати до 10% ВВП проти 3% до війни.

За її словами, будівельна галузь уже довела, що здатна тримати удар: після обвалу 2022-го року на понад 90% від довоєнних обсягів, у 2023-му вона показала зростання на понад 22% і вийшла на 162,7 млрд грн виконаних робіт. Але навіть ці цифри, пояснила Шуляк, означають, що сектор досі вдвічі менший за рівень 2021-го року. В першому півріччі 2025-го року темпи знову просіли – із 86 до 82 млрд грн. Тобто йдеться не про рівне відновлення, а хвилеподібний рух.

"Галузь дуже неоднорідна: інженерні споруди та нежитлова нерухомість зростають, а житлове будівництво залишається в мінусі. Ключові виклики - ціна й доступність матеріалів, нестабільна логістика, а головне - дефіцит кадрів. За попередніми оцінками, бракує понад 250 тисяч кваліфікованих працівників", - констатувала Шуляк.

Вона додала, що поточний рік остаточно залишив позаду поправку на "перехідний період більшості девелоперів потрібно або прийняти нову архітектуру ринку, або піти з нього. Змінились не лише ціни, терміни чи логістика, але й сама суть: як формується попит, хто є гравцем, як ухвалюються рішення.

"Більшість девелоперів ще адаптується. Але покупець уже дивиться на все по-іншому. Не ведеться на голий маркетинг, не купує візуалізацію, не вірить порожнім "гарантіям". Його цікавить хто будує, що добудував, як повівся в 2022-му році й чи витримає ще один удар", - пояснила Олена Шуляк.

У 2025 році, розповіла вона, ціни на новобудови зросли в середньому на 20% у гривні за останній рік. При цьому собівартість будівництва зросла щонайменше на третину, і ця дельта постійно коливається залежно від регіону, класу об'єкта та доступності ресурсів. Подорожчало все, що формує житлове будівництво, акцентувала Шуляк, - цемент, метал, електроенергія, логістика, пальне, оренда техніки, зарплати, податки, страховки.

Водночас вплинули на ціноутворення курсові ризики, імпортозалежність по окремих категоріях будматеріалів (наприклад, склу) і хронічний дефіцит кваліфікованих кадрів тощо. Водночас потенціал цього ринку лишається величезним. Так, за прогнозами BCG і We Build Ukraine, у відбудові країни будівництво може дати до 10% ВВП проти 3% до війни.

"Попит сформований масштабом руйнувань, а міжнародні донори готові вкладати у відновлення, але лише за умови прозорості й сучасних стандартів. Чи здатна галузь забезпечити необхідні темпи після війни? Так, проте тільки якщо ми вирішимо три ключові задачі: швидко запустимо систему підготовки та повернення кадрів, реформуємо остаточно регуляторні процедури та зробимо дозволи прозорими й цифровими, побудуємо систему контролю, яка гарантує донорам чесність і ефективність", - резюмувала Олена Шуляк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Слуга народа
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію