Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Здание парламента Непала в огне: в сети показали видео

Фото: в Непале подожгли здание парламента (x.com/clashreport)
Автор: Иван Носальский

В Непале протестующие подожгли здание парламента и другие государственные учреждения. В сети появились кадры пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Online Khabar.

Протестующие подожгли государственные учреждения, партийные офисы, резиденции лидеров, имущество скандальных бизнесменов, а также офисы СМИ. На политиков были совершены физические нападения, чего ранее никогда не происходило.

По информации издания, в результате массовых поджогов "все архивы государственных институтов, накопленные за историю Непала, превратились в дым"

Протесты в Непале

Акции начались после блокировки социальных сетей и переросли в общенациональное выступление против коррупции и хаоса в стране. Силовые структуры не смогли остановить участников протестов, а армия Непала также не вмешалась.

По данным СМИ, только за один день число погибших превысило 20 человек, общее количество жертв достигло 24. Среди атакованных объектов оказались резиденция премьер-министра, здание президентской администрации и другие ключевые государственные учреждения.

Ситуация в стране остается критической: фактически государственный аппарат парализован, протестующие контролируют значительную часть столицы, а общество охвачено страхом из-за пожаров, погромов и нападений.

Все детали о протестах в Непале - в материале РБК-Украина.

