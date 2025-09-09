Будівля парламенту Непалу у вогні: у мережі показали відео

Протести в Непалі

Акції почалися після блокування соціальних мереж і переросли в загальнонаціональний виступ проти корупції та хаосу в країні. Силові структури не змогли зупинити учасників протестів, а армія Непалу також не втрутилася.

За даними ЗМІ, тільки за один день кількість загиблих перевищила 20 осіб, загальна кількість жертв сягнула 24. Серед атакованих об'єктів опинилися резиденція прем'єр-міністра, будівля президентської адміністрації та інші ключові державні установи.

Ситуація в країні залишається критичною: фактично державний апарат паралізовано, протестувальники контролюють значну частину столиці, а суспільство охоплене страхом через пожежі, погроми та напади.

Всі деталі про протести в Непалі - в матеріалі РБК-Україна.