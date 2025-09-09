Будівля парламенту Непалу у вогні: у мережі показали відео

У Непалі протестувальники підпалили будівлю парламенту та інші державні установи. У мережі з'явилися кадри пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Online Khabar.
Протестувальники підпалили державні установи, партійні офіси, резиденції лідерів, майно скандальних бізнесменів, а також офіси ЗМІ. На політиків було скоєно фізичні напади, чого раніше ніколи не відбувалося.
Акції почалися після блокування соціальних мереж і переросли в загальнонаціональний виступ проти корупції та хаосу в країні. Силові структури не змогли зупинити учасників протестів, а армія Непалу також не втрутилася.
За даними ЗМІ, тільки за один день кількість загиблих перевищила 20 осіб, загальна кількість жертв сягнула 24. Серед атакованих об'єктів опинилися резиденція прем'єр-міністра, будівля президентської адміністрації та інші ключові державні установи.
Ситуація в країні залишається критичною: фактично державний апарат паралізовано, протестувальники контролюють значну частину столиці, а суспільство охоплене страхом через пожежі, погроми та напади.
Всі деталі про протести в Непалі - в матеріалі РБК-Україна.