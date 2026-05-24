Здание МИД Украины повреждено из-за атаки РФ на Киев

Сибига отметил, что это уникальное архитектурное наследие, возведенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

"Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться", - подчеркнул министр.

По его словам, украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир.

"Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси. еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации", - подчеркнул Сибига.