Обстрел Киева Война в Украине

Здание МИД Украины повреждено из-за атаки РФ на Киев

11:57 24.05.2026 Вс
2 мин
Впервые со времен Второй мировой войны здание пострадало от боевых действий
aimg Татьяна Степанова
Фото: здание МИД Украины повреждено из-за атаки РФ на Киев (t.me/Ukraine_MFA)

Здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения во время сегодняшней массированной атаки России на Киев.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига отметил, что это уникальное архитектурное наследие, возведенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

"Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться", - подчеркнул министр.

По его словам, украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир.



"Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси. еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации", - подчеркнул Сибига.

Массированный удар по Киеву и области

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара - Киев.

Обломки упали в нескольких районах столицы, есть разрушения, раненые и погибшие.

Также известно о пострадавших и разрушениях на Киевщине.

Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил РБК-Украина, что российские оккупанты этой ночью ударили по Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

