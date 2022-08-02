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"Будівельник" підписав баскетболіста збірної України

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Київ, Вівторок 02 серпня 2022 21:41
"Будівельник" підписав баскетболіста збірної України Фото: Павло Крутоус проти збірної Іспанії (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Свінгмен збірної України Павло Крутоус повернувся до лав столичного "Будівельника".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний баскетболіст вдруге виступатиме за "гладіаторів". Українець став п'ятим новачком "Будівельника" в поточне міжсезоння.

Крутоус повернувся до Києва з "Дніпра". У сезоні 2021/22 у складі дніпровців він у середньому проводив 19 хвилин на паркеті, за які набирав 6,4 очок і робив 1,9 підбирання. Влучність двоочкових – 58,8%.

Раніше Крутоус відіграв 3 сезони за "Київ-Баскет". Перед виступами за "бджіл" свінгмен віддав ті ж три сезони "Будівельнику". Рідний же клуб баскетболіста – БК "Київ".

Напередодні "Будівельник" поповнився Бобровим і Маяускасом. До цього новий керманич "гладіаторів" Валерій Плеханов запросив американця Гудвіна та українця Близнюка.

До слова, французька федерація заборонила баскетболістам виступати в чемпіонатах РФ і Білорусі.

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