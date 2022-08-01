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Франція заборонила баскетболістам збірних грати в РФ і Білорусі

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Париж, Понеділок 01 серпня 2022 14:45
Франція заборонила баскетболістам збірних грати в РФ і Білорусі Фото: Баскетбольна збірна Франції перед поєдинком проти угорців (twitter.com/FRABasketball)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу Франції вирішила посилити спортивну ізоляцію Росії та її союзницю у війні проти України Білорусь, фактично заборонивши місцевим гравцям виступати в тамтешніх чемпіонатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У спеціальній заяві функціонери відібрали у членів національних команд право виступати за російські та білоруські клуби. Заборона для баскетболістів і тренерів діятиме до завершення війни в Україні.

Усі гравці та персонал чоловічих і жіночих збірних незабаром повинні підписати спеціальний сертифікат. Ним вони візьмуть на себе зобов'язання відмовитися від контрактів у РФ і Білорусі. Якщо баскетболіст відмовиться, то автоматично втратить місце в команді.

Федерація баскетболу Франції вирішила діяти після серії переходів французьких виконавців до російського чемпіонату. Зокрема, контракти з тамтешніми клубами підписали Тома Ертель ("Зеніт)", Луї Лабейрі (УНІКС) і Лівіо Жан-Шарль (ЦСКА). Ертеля виженуть зі збірної та не візьмуть на Євробаскет-2022.

На чемпіонаті Європи збірна Франції виступатиме в групі B. Там її суперниками будуть команди Литви, Словенії, Німеччини, Угорщини та Боснії і Герцеговини.

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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