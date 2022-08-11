"Будівельник" оформив перехід "другого номера" з Канади

29-річний канадець став черговим новачком "гладіаторів" цього літа. Снайпер уже прибув у розташування київського клубу.

Сезон 2021/22 Берганемескел відіграв у чемпіонаті Франції за "Роан". У середньому він набирав 17,8 очок, робив 3 підбирання та 2,5 передачі за матч. Точність дальніх кидків – 42,7% при 6,8 спробах за поєдинок.

Берганемескел упродовж багатьох років виступав у Європі. Він захищав кольори іспанської "Сарагоси", французьких "Булазака" та "Нантера", грецької "Ларіси" та інших команд. Також атакувальний оборонець викликається до збірної Канади.

Раніше баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб Багатскіса двома фахівцями. Із національної команди пішов Валерій Плеханов, який вирішив зосередитися на клубній роботі з "Будівельником".