"Будивельник" оформил переход "второго номера" из Канады

Атакующий защитник Джонни Берганемескел пополнил ряды столичного "Будивельника" перед новым сезоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
29-летний канадец стал очередным новичком "гладиаторов" этим летом. Снайпер уже прибыл в расположение киевского клуба.
Сезон 2021/22 Берганемескел отыграл в чемпионате Франции за "Роан". В среднем он набирал 17,8 очков, делал 3 подбора и 2,5 передачи за матч. Точность дальних бросков – 42,7% при 6,8 попытках за поединок.
Берганемескел на протяжении многих лет выступал в Европе. Он защищал цвета испанской "Сарагосы", французских "Булазака" и "Нантера", греческой "Ларисы" и других команд. Также атакующий защитник вызывается в сборную Канады.
Ранее баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб Багатскиса двумя специалистами. Из национальной команды ушел Валерий Плеханов, решивший сосредоточиться на клубной работе с "Будивельником".
К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.
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