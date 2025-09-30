Строительная отрасль теряет кадры: нужна реинтеграция ветеранов и их переквалификация, - Шуляк

В то же время, по словам нардепа, не менее важным вопросом, который нужно решать, в том числе и на уровне государства, является определение уровня критичности некоторых специальностей в этой сфере, поскольку от этого зависит работа многих компаний на строительном рынке в целом.

Кризис кадров в строительной отрасли

Во время IX Съезда Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Елена Шуляк отметила, что одной из самых больших потерь строительной отрасли в результате войны стала потеря человеческого капитала.

Очень многие работники отрасли сейчас в ВСУ защищают страну, многие погибли или вернулись в мирную жизнь в статусе ветерана.

Именно поэтому одной из главных задач, стоящих перед строительным рынком, является предоставление возможности социальной интеграции уже вернувшимся представителям отрасли. В частности, за счет переквалификации или переобучения.

Кроме этого, достаточно актуальным стоит вопрос пересмотра заработных плат для работников строительной отрасли в сторону увеличения.

"Мы приветствуем повышение заработной платы для работников строительной отрасли вообще, поскольку это является базовым моментом и элементом, который обязательно должен быть, если мы говорим о достоинстве каждого гражданина нашего государства", - подчеркнула Шуляк.

Как мобилизация влияет на отрасль

Елена Шуляк отметила, что достаточно острым на строительном рынке является вопрос справедливых условий мобилизации работников, поскольку есть проблемы с определением критичности некоторых специальностей в сфере.

Более того, некоторые предприятия имеют большие проблемы с тем, как продолжать работать, потому что мобилизовали работников, которые были критически важными для их работы.

"Следовательно, было бы очень хорошо, если бы мы в парламенте и правительство в диалоге с профсоюзами находили те правильные, справедливые решения, которые представители строительной сферы ожидают сегодня от государства. Это одно из необходимых условий для поддержки отрасли вообще", - пояснила Шуляк.

Другие вызовы для сферы строительства

Вызовы для отрасли, добавила она, связаны также с необходимостью внедрения инновационных подходов и технологий, необходимых для качественного восстановления Украины, но для их внедрения необходимо обучение работников, поэтому значительный фокус внимания должен быть направлен на сотрудничество и взаимодействие с профильными ЗВО.

"Речь идет о разработке новых учебных программ в привлечении международного сообщества, международных экспертов для того, чтобы мы могли имплементировать в Украине самый лучший опыт", - отметила Елена Шуляк.

Парламентарий отметила, что определенные вызовы для сферы связаны даже с таким положительным для Украины моментом, как евроинтеграция.

Поскольку украинская строительная отрасль будет уже частью большого европейского сообщества, она должна отвечать европейским правилам, по которым должны будут работать, прежде всего, производители строительных материалов. И для многих производителей этот путь может оказаться нелегким.