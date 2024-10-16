BIM-технологии хотят сделать обязательными для объектов, что восстановят за госсредства, - Шуляк

В парламенте идет работа по обязательному внедрению строительного информационного моделирования (BIM-технологий) для тех объектов, восстановление которых будет финансироваться за бюджетные средства или за средства международных партнеров. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение и сейчас идет его подготовка ко второму.

Об этом заявила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, внедрение в Украине строительного информационного моделирования (BIM-технологий) будет профессиональной поддержкой принципов прозрачности и подотчетности процессов восстановления и восстановления Украины. Но для этого нужно закрепить их использование на обязательном уровне для случаев, когда речь идет о восстановлении объектов за бюджетные средства или за средства международных партнеров.

"В Верховной Раде уже есть законопроект по этому поводу, он уже прошел первое чтение и сейчас над ним продолжается работа соответствующая работа с Министерством восстановления. И я уверена, что все же для объектов, финансируемых за государственные средства, или за средства международных" партнеров, нам удастся изменить подходы и использование BIM-технологий станут обязательными", - подчеркнула Шуляк.

Посредством BIM, пояснила она, можно моментально получать доступ к любой информации об объекте, качественно контролировать работу на всех этапах, избежать коллизий в проектах, значительно сократить стоимость строительства, рационально использовать ресурсы.

"В большинстве развитых стран мира уже активно применяют BIM-технологии при проектировании объектов строительства. Например, с их применением возведены Шанхайская башня, Олимпийский стадион в Баку, Стамбульский аэропорт. Украинская строительная отрасль пока имеет не очень высокий уровень цифровизации, BIM -технологии все еще комплексно применяли в своей деятельности считанные организации", - отметила она.

Нардепка еще раз подчеркнула, что использование BIM-технологий, включая расчет стоимости жизненного цикла объекта, если его строят за бюджетные средства или под госгарантии, должно стать обязательным в Украине. Она добавила, что помимо обязательности использования BIM-технологий нужно закрепить на законодательном уровне обязательное использование при восстановлении на уровне всех общин системы DREAM. Уже готовы наработки к законопроекту "Об основных принципах восстановления", в котором прописана эта норма.

Напомним, в июле 2022 года Парламент в первом чтении поддержал законопроект №6383 о цифровизации строительной отрасли и внедрении строительного информационного моделирования (BIM) – это виртуальное строительство объекта, которое возможно реализовать еще задолго до его фактического завершения. Оно детализирует все физические, технические, технологические, временные, экологичные и стоимостные характеристики объекта.

Авторы законопроекта отмечали, что среди преимуществ использования BIM-технологий для строительной отрасли есть более короткие сроки разработки проектной документации, уменьшение вероятности ошибок при проектировании возможности быстрого предоставления информации относительно результатов исследований и испытаний, проектной документации и отчетов в электронном виде заинтересованным сторонам.