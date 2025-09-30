Будівельна галузь втрачає кадри: потрібна реінтеграція ветеранів та їхня перекваліфікація, - Шуляк

Водночас, за словами нардепки, не менш важливим питанням, яке потрібно вирішувати, зокрема, й на рівні держави, є визначення рівня критичності деяких спеціальностей у цій сфері, оскільки від цього залежить робота багатьох компаній на будівельному ринку взагалі.

Криза кадрів у будівельній галузі

Під час IX З'їзду Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів Олена Шуляк зазначила, що однією з найбільших втрат будівельної галузі внаслідок війни стала втрата людського капіталу.

Дуже багато працівників галузі зараз у ЗСУ боронять країну, багато хто загинув або повернувся в мирне життя в статусі ветерана.

Саме тому одним з головних завдань, які стоять перед будівельним ринком, є надання можливості соціальної інтеграції тим представникам галузі, які вже повернулися. Зокрема, за рахунок перекваліфікації або перенавчання.

Крім цього, наразі досить актуальним стоїть питання перегляду заробітних плат для працівників будівельної галузі у бік збільшення.

"Ми вітаємо підвищення заробітної плати для працівників будівельної галузі взагалі, оскільки це є базовим моментом і елементом, який обов'язково повинен бути, якщо ми говоримо про гідність кожного громадянина нашої держави", - наголосила Шуляк.

Як мобілізація впливає на галузь

Олена Шуляк зауважила, що досить гострим на будівельному ринку є питання справедливих умов мобілізації працівників, оскільки є проблеми з визначенням критичності деяких спеціальностей у сфері.

Ба більше, деякі підприємства мають великі проблеми з тим, як продовжувати працювати, тому що мобілізували працівників, які були критично важливими для їхньої роботи.

"Отже, було б дуже добре, якби ми в парламенті та уряд в діалозі з профспілками знаходили ті правильні, справедливі рішення, які представники будівельної сфери очікують сьогодні від держави. Це одна з необхідних умов для підтримки галузі взагалі", - пояснила Шуляк.

Інші виклики для сфери будівництва

Виклики для галузі, додала вона, повʼязані також з необхідністю запровадження інноваційних підходів і технологій, які необхідні якісному відновленню України, але для їх впровадження необхідне навчання працівників, тому значний фокус уваги має бути спрямований на співпрацю та взаємодію з профільними ЗВО.

"Йдеться про розроблення нових навчальних програм в залученні міжнародної спільноти, міжнародних експертів для того, щоб ми могли імплементувати в Україні саме найкращий досвід", - зауважила Олена Шуляк.

Парламентарка зазначила, що певні виклики для сфери повʼязані навіть з таким позитивним для України моментом, як євроінтеграція.

Оскільки українська будівельна галузь буде вже частиною великої європейської спільноти, вона має відповідати європейським правилам, за якими повинні будуть працювати насамперед виробники будівельних матеріалів. І для багатьох виробників цей шлях може бути нелегким.