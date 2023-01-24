В доме бывшего вице-президента США нашли секретные документы

Как сообщает издание, секретные документы были обнаружены в новом доме Пенса в Кармеле, штат Индиана, адвокатом Пенса после того, как стало известно о секретных материалах, обнаруженных в частном офисе и резиденции президента Джо Байдена.

ФБР и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции начали проверку документов и того, как они оказались в доме бывшего вице-президента. Пока неясно, с чем они связаны, уровень их конфиденциальности или классификации.

Отмечено, что Пенс неоднократно заявлял, что у него нет секретных документов.

Бывший вице-президент через своего адвоката также выразил готовность "полностью сотрудничать" с Национальным управлением архивов и документации и в рамках соответствующего расследования, если такое будет начато.