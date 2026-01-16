"Дома только для украинцев" в Польше оказались фейком: что заявили в ЦПД

Так, в соцсетях разгоняется видео с утверждениями, что в Варшаве якобы существуют коммунальные жилые дома, предназначенные исключительно для украинцев. Авторы ролика заявляют о массовом заселении таких домов украинскими семьями и "упрощенном доступе" беженцев к социальному жилью.

Как отметили в ЦПД, на самом деле эти утверждения не соответствуют действительности. Ведь варшавская городская власть официально опровергла информацию о существовании жилых домов только для украинцев.

Более того, в здании, которое фигурирует в видео, граждане Украины вообще не проживают. В мэрии отметили, что столица Польши не строит коммунальное жилье по национальному признаку.

В Центре противодействия дезинформации также подчеркнули, что украинцы могут претендовать на коммунальное или социальное жилье в Варшаве исключительно на тех же условиях, что и граждане Польши. Национальность не дает никаких преимуществ.

В Центре отмечают, что цель этой информационной волны - создать представление о якобы несправедливом распределении социальных ресурсов в пользу украинских беженцев.

"Такие нарративы системно используются для подрыва общественного доверия, радикализации настроений среди поляков и снижения поддержки Украины и украинцев в Польше", - пояснили в ЦПИ.