Ошибка на 100 миллионов лет: как астероид в США повлек за собой массовое вымирание

Метеоритный кратер, миллионы лет скрывавшийся под землей в Оклахоме (США), может быть связан с одним из самых больших массовых вымираний на Земле. Новая датировка показала, что катастрофа произошла значительно позже, чем считалось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в Meteoritics and Planetary Science .

Как кристаллы циркона переписали историю?

Подземный ворон диаметром около 16 километров спрятан под 2,7 километра осадочных пород. Объект был обнаружен только в 1991 году с помощью сейсмической разведки.

Долгое время возраст кратера определяли по окаменевшему зубу конодонта - древнему существу, похожему на угря. Из-за этого столкновения относили к ордовицкой метеоритной бомбардировке, произошедшей 467,5 миллиона лет назад.

Однако команда ученых под руководством Элизабет Катлос из Техасского университета в Остине опровергла эту версию.

Исследователи выяснили, что возраст кратера составляет около 370 миллионов лет, а именно столкновение произошло во время массового позднедевонского вымирания.

Окаменевшие зубы конодонтов просто попали в раздробленную породу во время мощного взрыва, который перемешал геологические слои.

Уточнить дату помогли кристаллы циркона, которые исследователи исследовали вместе со специалистами Космического центра имени Джонсона NASA.

С помощью методов катодолюминесценции и дифракции обратного рассеяния электронов ученые проанализировали распад урана и тория в свинце внутри минерала.

Геологическая карта кратера Эймс, на которой показаны разные виды горных пород и места добычи ископаемого топлива. (Источник изображения: Catlos et al)

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От древнего вымирания до нефтяных вышек: двойной след астероида

Падение астероида не было единственной причиной экологического кризиса тех времен, однако могло ускорить упадок древнейших экосистем .

Среди других факторов девонского вымирания ученые называют критическую нехватку кислорода в океанах, супервулканизм и возможную вспышку сверхновой звезды вблизи Солнечной системы.

Когда астероид упал на Землю 370 миллионов лет назад, территория современной Оклахомы была покрыта мелководным морем. Именно это объясняет, почему за миллионы лет сверху кратера образовался толстый слой осадочных пород.

Событие оставило не только научный, но и мощный экономический след. Удар раздробил земную кору, а из-за образовавшихся трещин нефть и природный газ поднялись в высшие слои.

В результате с 1991 года из трехкилометровой глубины в районе кратера добыли 17,4 миллионов баррелей нефти и 2,25 миллиарда кубических метров газа.