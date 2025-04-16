Дома у моря и 100 тысяч долларов взятки: экс-чиновник ОП Смирнов получил новые подозрения

Экс-заместителю главы Офиса президента Украины Андрею Смирнову объявили новые подозрения. Его уличили в легализации 6,5 млн гривен через строительство элитной недвижимости и получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и собственные источники в правоохранительных органах.

Легализация незаконно приобретенных средств

Смирнов в период 2019-2021 годах незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.

Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 млн гривен.

Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о первом подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

Получение взятки

В 2022 году к Смирнову обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тысяч долларов для возведения одного из упомянутых домов на побережье.

За это владелец просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере - обеспечить победу его компании.

Смирнов принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ же впоследствии принял "нужное" решение.