Будинки біля моря і 100 тисяч доларів хабаря: ексчиновник ОП Смирнов отримав нові підозри
Ексзаступнику голови Офісу президента України Андрію Смирнову оголосили нові підозри. Його викрили у легалізації 6,5 млн гривень через будівництво елітної нерухомості та отриманні хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та власні джерела в правоохоронних органах.
Легалізація незаконно набутих коштів
Смирнов у період 2019-2021 роках незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одеської області.
Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн гривень.
Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про першу підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.
Отримання хабаря
У 2022 році до Смирнова звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тисяч доларів для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.
За це власник просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері - забезпечити перемогу його компанії.
Смирнов пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив "потрібне" рішення.
Нагадаємо, що в травні минулого року правоохоронці оголосили екс-заступнику глави Офісу президента Смирнову підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.
Слідство встановило, у період з 2020 по 2022 роки посадовець придбав активи вартістю 17,1 млн гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн гривень.
Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника склала 15,7 млн гривень.
Зауважимо, що дану підозру Смирнов отримав менш ніж за 2 місяці після його звільнення, адже наприкінці березня український президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з посади заступника керівника Офісу президента.
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