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Ціни на бензин і дизель стабільні на українських АЗС, автогаз дешевшає

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Україна, Середа 27 липня 2022 14:30
Ціни на бензин і дизель стабільні на українських АЗС, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин і дизель в Україні стабільні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 липня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав ще на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,49 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 55,46 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 29,44 гривень за літр (-0,50 гривень).

Ціни на бензин і дизель стабільні на українських АЗС, автогаз дешевшає

Нагадаємо, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував, що, роздрібні ціни на паливо в Україні можуть залишитися стабільними, попри підвищення офіційного курсу долара до гривні на 25%.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на автогаз знижуються на АЗС в Україні. Це пов'язано зі збільшенням кількості пропозицій імпортного палива.

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Ціни на бензин
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