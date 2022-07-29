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Чи буде новий дефіцит бензину та дизеля в Україні: прогноз експерта

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 07:30
Чи буде новий дефіцит бензину та дизеля в Україні: прогноз експерта Фото: дефіциту пального не очікується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження щодо відпуску бензину на АЗС.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

Бензин

"У найближчий місяць дефіциту бензину не буде", - сказав він.

За його словами, держава активно мониторить ринок нафтопродуктів та ухвалює необхідні рішення, аби збалансувати попит та пропозицію, в тому числі за рахунок поставок залізничним транспортом.

"За моїми спостереженнями, держава так само буде постачати додаткові партії, щоб не виник дефіцит пального в перші місяці осені. Тому гострого дефіциту очікувати не варто", - додав експерт.

Білявський допустив, що восени можливі обмеження по відпуску бензина, як це було раніше "але вони не будуть жорсткішими, ніж 20 літрів на один автомобіль".

Дизельне пальне

Як зазначив експерт, дефіциту дизельного палива скоріше за все не буде, хоча восени буде спостерігатися попит на ДТ з боку аграріїв, які формуватимуть запаси. "Але ці оптові партії матимуть незначний вплив на кон’юнктуру роздрібного сегменту",- додав він.

Автогаз

"Що стосується газу, скоріш за все, ціни на нього ще зменшаться", - сказав він, зазначивши, що це свідчить по надлишок пропозиції на ринку.

Нагадаємо, станом на кінець липня, на роздрібному ринку Україні спостерігається невеликий надлишок пропозиції дизельного пального та автогазу.

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