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Буде три етапи. Стало відомо, як пройде перепис населення України

Автор: Артем Горовенко

Перепис населення України в 2023 році пройде в три етапи. Він передбачає так званий онлайн-раунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для BBC Україна.

За його словами, на першому етапі має пройти верифікація даних у всіх базових реєстрах, щоб прибрати дублюючу інформацію. Передбачається, що демографічний реєстр стане базовим для всіх інших, і це дозволить зрозуміти реальну ситуацію - скільки людей в країні.

"Другий етап - це онлайн-раунд, у вас буде можливість зареєструватися на порталі. Та інформація, яка може підтягнутися з реєстрів, вже буде підтягнута, щоб ви її заново не заповнювали. Та інформація, якої буде не вистачати, ви зможете її додати", - зазначив Федоров.

На третьому етапі буде проводитися традиційний обхід будинків - для тих, хто не переписався онлайн. Федоров зазначив, що на перепис планувалося виділити 5-6 млрд гривень, але витратять на нього набагато менше.

"Я не бачу причин, чому в 2023 році не провести якісний перепис населення, який буде визнаний у світі", - додав він, але в той же час не уточнив, як в цьому процесі допоможе американська компанія Apple.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці під час перепису населення дадуть відповідь на понад 50 питань.

Також повідомлялося, що до електронного перепису залучать Apple.

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Михайло ФедоровПерепис населення