Будет три этапа. Стало известно, как пройдет перепись населения Украины

По его словам, на первом этапе должна пройти верификация данных во всех базовых реестрах, чтобы убрать дублирующую информацию. Предполагается, что демографический реестр станет базовым для всех остальных, и это позволит понять реальную ситуацию - сколько людей в стране.

"Второй этап - это онлайн-раунд, у вас будет возможность зарегистрироваться на портале. Та информация, которая может подтянуться из реестров, уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, вы сможете ее добавить", - отметил Федоров.

На третьем этапе будет проводиться традиционных обход домов - для тех, кто не переписался онлайн. Федоров отметил, что на перепись планировалось выделить 5-6 млрд гривен, но потратят на нее гораздо меньше.

"Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", - добавил он, но в то же время не уточнил, как в этом процессе поможет американская компания Apple.