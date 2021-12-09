Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: основні теми
В Україні схвалили Програму перепису населення у 2023 році. Під час якої громадяни мають відповісти на понад 50 запитань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики у Facebook.
Відповідне рішення було ухвалено на спільному засіданні президії НАН України та колегії Державної служби статистики.
"Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить понад 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації щодо:
- основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);
- етнічного походження, мовних ознак та громадянства;
- освіти;
- джерел засобів існування;
- зайнятості;
- міграційної активності;
- визначення статусу інвалідності;
- житлових умов.
За інформацією відомства, отримання відповідей на запитання дозволить схарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні зіставлення.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2023 році відбудеться електронний перепис населення України. До цього процесу залучать компанію Apple.
Також РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.