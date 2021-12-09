Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: основні теми

Фото: українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань (twitter.com)

В Україні схвалили Програму перепису населення у 2023 році. Під час якої громадяни мають відповісти на понад 50 запитань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики у Facebook.

Відповідне рішення було ухвалено на спільному засіданні президії НАН України та колегії Державної служби статистики. "Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить понад 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення", - йдеться в повідомленні. Зокрема, основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації щодо: основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);

етнічного походження, мовних ознак та громадянства;

освіти;

джерел засобів існування;

зайнятості;

міграційної активності;

визначення статусу інвалідності;

житлових умов. За інформацією відомства, отримання відповідей на запитання дозволить схарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні зіставлення.