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Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: основні теми

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 09:51
Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: основні теми Фото: українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань (twitter.com)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні схвалили Програму перепису населення у 2023 році. Під час якої громадяни мають відповісти на понад 50 запитань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики у Facebook.

Відповідне рішення було ухвалено на спільному засіданні президії НАН України та колегії Державної служби статистики.

"Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить понад 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації щодо:

  • основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);
  • етнічного походження, мовних ознак та громадянства;
  • освіти;
  • джерел засобів існування;
  • зайнятості;
  • міграційної активності;
  • визначення статусу інвалідності;
  • житлових умов.

За інформацією відомства, отримання відповідей на запитання дозволить схарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні зіставлення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2023 році відбудеться електронний перепис населення України. До цього процесу залучать компанію Apple.

Також РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.

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