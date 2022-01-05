Що буде з субсидіям в Україні: чи вистачить бюджетних грошей

Витрати на субсидії скорочені

Відповідно до закону, витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг передбачено на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити в 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

Водночас в Меморандумі з МВФ українська влада зобов'язуються збільшити витрати на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року. У цей період очікується зростання тарифів на ЖКП.

Як наголошується в документі, асигнування в бюджеті 2022 року на програми субсидій з оплати послуг ЖКГ достатні для тієї ж кількості учасників програм субсидій, як і в цьому році за умови незмінності тарифів.

"Однак після перегляду тарифів навесні ми забезпечимо, щоб у переглянутому бюджеті були визначені необхідні ресурси для своєчасного і повного забезпечення зазначеної програми", - йдеться в меморандумі.

На яку суму можуть розраховувати українці

У Мінсоцполітики прогнозують, що у 2022 році субсидії отримуватимуть близько 3 млн домогосподарств. Це приблизно стільки ж, як і минулого року. Середня сума в опалювальний сезон складе близько 2 тисяч гривень.

Субсидії отримають не всі

У травні 2021 року суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами з 1 травня субсидій позбавляють у разі наявності депозитів у банках на 100 тисяч гривень, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.

Посилення норм вже призвело до того, що перед опалювальним сезоном 2021/2022 років близько 200 тисяч українських домогосподарств не змогли отримати субсидії. Перешкодою стає депозит в банку або відсутність роботи у членів сімей.

Крім того, перед опалювальним сезоном Кабмін скасував норму, введену навесні 2020 року, Про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив буде діяти тільки в разі введення в регіоні "червоного" рівня карантину.