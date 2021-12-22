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Може бути і 5 тисяч гривень. У Мінсоцполітики назвали розмір субсидії

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Київ, Середа 22 грудня 2021 10:38
Може бути і 5 тисяч гривень. У Мінсоцполітики назвали розмір субсидії Фото: у Мінсоцполітики назвали розмір субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Мінсоцполітики розповіли, що цього опалювального сезону субсидії отримуватимуть близько 3 млн домогосподарств. Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько двох тисяч гривень, але може бути і більше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.

"Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько двох тисяч гривень. Але це може бути і три, і п’ять тисяч гривень - для кожної родини розмір субсидії розраховується індивідуально, враховуючи її склад та дохід", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві повідомили, що нині понад 80% отримувачам субсидїї її було перепризначено автоматично.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про те, як дізнатися про призначення субсидії онлайн.

Також Лазебна заявила, що органи, які призначають субсидії громадянам,можуть зажадати повернення грошей. Якщо людина не зробить цього добровільно, то звертаються до суду з позовом про примусове стягнення.

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