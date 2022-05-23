RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буде справедливо. Шмигаль відреагував на ідеї Польщі щодо відновлення України

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна підтримує ідею Польщі про те, що цивілізовані країни мають спрямовувати свій надприбуток на допомогу у відновленні української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Буде справедливо, якщо держави будуть передавати заарештовані російські активи, а компанії направлять на відновлення частину мимовільно зароблених через кон'юнктуру світових ринків надприбутків", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що влада Норвегії має спрямувати частину свого прибутку від експорту газу та нафти на фінансову допомогу Україні, яка перебуває у стані війни.

Голова польського уряду зазначив, що ціни на газ зросли у понад чотири рази порівняно з минулим роком. Відповідно Норвегія, більшу частину експорту якої складають енергоресурси, почала отримувати "величезні прибутки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДенис ШмигальПольшаДопомога Україні