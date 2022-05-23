Будет справедливо. Шмыгаль отреагировал на идеи Польши по восстановлению Украины

Украина поддерживает идею Польши о том, что цивилизованные страны должны направлять свою сверхприбыль на помощь в восстановлении украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"Будет справедливо, если государства будут передавать арестованные российские активы, а компании направят на восстановление часть непроизвольно заработанных через конъюнктуру мировых рынков сверхприбылей", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Норвегии должны направить часть своей прибыль от экспорта газа и нефти на финансовую помощь Украине, которая находитися в состоянии войны.

Глава польского правительства отметил, что цены на газ выросли в более чем четыре раза по сравнению с прошлым годом. Соответственно Норвегия, большую часть экспорта которой составляют энергоресурсы, начала получать "гигантскую прибыль".

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