НБУ не планує вводити адміністративні обмеження на фінансовому ринку

Національний банк України не планує введення нових обмежень на фінансових ринках. Адміністративні рішення під час кризи 2014-2015 років дорого обійшлися банкам та громадянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук .

Як зазначив Ніколайчук, у 2014-2015 роках Україна не мала довіри до своєї монетарної політики, режиму плаваючого курсоутворення, не мала достатнього рівня резервів, стійкої банківської системи та успішного досвіду подолання кризових епізодів. У результаті НБУ був змушений застосовувати адміністративні обмеження, щоб стримати падіння гривні та масове виведення коштів із банківської системи.

За його словами, у той момент обмеження допомогли стабілізувати ситуацію та виграти час для проведення системних реформ. Водночас ціна, яку заплатили всі учасники фінансового ринку через використання таких заходів, була високою - як з точки зору довіри до центрального банку та банківської системи загалом, так і з точки зору адміністративного навантаження на бізнес, банки та НБУ.

Ніколайчук заявив, що за останні вісім років була проведена ґрунтовна робота для зміцнення макроекономічної стійкості та скасована вагома частина обмежень.

"Незважаючи на більшу відкритість України для потоків капіталу порівняно з 2014‒2015 роками та поточні виклики, Національний банк не планує повертатися ані до посилення діючих обмежень, ані до введення нових. Успішніший досвід подолання коронакризи підтверджує як більшу макроекономічну стійкість України, так і спроможність НБУ відповідати на виклики ринковими інструментами", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.