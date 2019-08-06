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Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на посаду віце-спікера

Новини » Політика    06.08.2019 - 21:21
Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на посаду віце-спікера
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков не виключив голосування за кандидата на посаду віце-спікера

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, щоб народні дупутаты вибрали одного з кандидатів на посаду віце-спікера Верховної ради IX скликання з опозиційних фракцій. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112".

За його словами, було б коректно, якби опозиція визначила, хто яку позицію буде претендувати.

"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", - заявив Разумков.

Він зазначив, що важко відповісти, як вони будуть домовлятися і висувати кандидатуру на цю посаду.

"Я сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній раді буде знаходити якісь точки дотику", - сказав він.

Також він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуто чотири претенденти, то по цих кандидатурах відбудеться голосування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.

Крім того, партія "Слуга народу" визначилася з керівництвом Ради, фракції та комітетів.

Разумков заявив, що законами Донбас не повернути "Слуга народу" висуне Разумкова на пост спікера Ради
Новини України спикерДмитро Разумков
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